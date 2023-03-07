Калистратова (Кузнецова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Место рождения -предположительно
Рождение ребёнка
25.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калистратов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калистратов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011
Похороны
Неизвестно