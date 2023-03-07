Калистратова (Кузнецова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калистратова (Кузнецова) Людмила Александровна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Кузнецов Александр Петрович

Мать: Кузнецова Валентина Стахеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место рождения -предположительно
Рождение ребёнка
25.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калистратов Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калистратов Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калистратов Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
2011
Фрязино, Фрязино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Фрязино, Фрязино, Московская область
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