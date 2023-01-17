Калистратов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калистратова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
27.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калистратова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000