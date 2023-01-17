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Калистратов Иван Васильевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калистратова Людмила Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калистратова Людмила Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калистратова Людмила Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
2000
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