Викулов Стахий Петров 22.10.1866 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Викулов Стахий Петров

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

22.10.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1866 ст.

Отец: Викулов Петр

Мать: Викулова Анна Григорьева

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Место рождения -предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Максимова

Бракосочетание
04.05.1886 ст.

Жена: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
07.02.1888

Дочь: (Викулова) Александра Стахеевна

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Викулов Степан Стахеевич

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.03.1895

Сын: Викулов Иван Стахеевич

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Вуколов Феодор

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
14.03.1897

Дочь: Дегтярева (Викулова) Евдокея Стахеевна

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: (Викулова) Клавдия Стахеевна

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Большакова (Викулова) Анна Стахеевна

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Викулов Николай Стахеевич

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Викулов Иван Стахеевич

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кузнецова (Викулова) Валентина Стахеевна

Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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