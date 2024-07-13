Викулов Стахий Петров
Место рождения
Дата рождения22.10.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Викулов Петр
Мать: Викулова Анна Григорьева
Жена: Анна Максимова
Дочь: (Викулова) Александра Стахеевна
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Сын: Вуколов Феодор
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Дочь: Дегтярева (Викулова) Евдокея Стахеевна
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Дочь: (Викулова) Клавдия Стахеевна
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Дочь: Большакова (Викулова) Анна Стахеевна
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Сын: Викулов Николай Стахеевич
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова
Дочь: Кузнецова (Викулова) Валентина Стахеевна
Мать ребёнка: Викулова Агриппена Трифонова