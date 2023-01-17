Викулов Степан Стахеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикулов Степан Стахеевич

Викулов Степан Стахеевич

avatar

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Викулов Стахий Петрович

Мать: Викулова Агриппена Трифоновна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Дегтярева Манефа Степановна

Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Викулов Леонид Степанович

Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.11.1918

Дочь: Крепышева Александра Степановна

Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухманова Нина Степановна

Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Зоя Степановна

Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампиева Миликина Степановна

Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викулова Ироида Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close