Викулов Степан Стахеевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Дегтярева Манефа Степановна
Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1916
Сын: Викулов Леонид Степанович
Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1918
Дочь: Крепышева Александра Степановна
Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухманова Нина Степановна
Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Зоя Степановна
Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампиева Миликина Степановна
Мать ребёнка: Викулова Ироида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Викулова Ироида Ивановна
Смерть
Неизвестно