Крепышева (Викулова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крепышева (Викулова) Александра Степановна

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

01.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918

Отец: Викулов Степан Стахеевич

Мать: Викулова Ироида Ивановна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крепышев Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крепышев Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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