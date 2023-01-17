Крепышева (Викулова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918
Отец: Викулов Степан Стахеевич
Мать: Викулова Ироида Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крепышев Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно