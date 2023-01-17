Викулова (Григорьева) Ироида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Дегтярева Манефа Степановна
Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич
Рождение ребёнка
09.02.1916
Сын: Викулов Леонид Степанович
Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич
Рождение ребёнка
01.11.1918
Дочь: Крепышева Александра Степановна
Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухманова Нина Степановна
Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Зоя Степановна
Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампиева Миликина Степановна
Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно