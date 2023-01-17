Викулова (Григорьева) Ироида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викулова (Григорьева) Ироида Ивановна

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Место рождения

Ёлкино, Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёлкино, Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Дегтярева Манефа Степановна

Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич

Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Викулов Леонид Степанович

Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.11.1918

Дочь: Крепышева Александра Степановна

Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухманова Нина Степановна

Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Зоя Степановна

Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампиева Миликина Степановна

Отец ребёнка: Викулов Степан Стахеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викулов Степан Стахеевич

Смерть
Неизвестно
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