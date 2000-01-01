Большакова (Викулова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Викулова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Викулов Стахий Петров

Мать: Викулова Агриппена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай

Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Всеволод

Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Борис

Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся

Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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