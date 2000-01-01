Большакова (Викулова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Викулов Стахий Петров
Мать: Викулова Агриппена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай
Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Всеволод
Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Борис
Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся
Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Большаков Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно