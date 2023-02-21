Большаков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Всеволод
Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Борис
Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай
Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся
Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно