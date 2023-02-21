Большаков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Всеволод

Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Борис

Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай

Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся

Мать ребёнка: Большакова Анна Стахеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Анна Стахеевна

Смерть
Неизвестно
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