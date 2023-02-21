Дегтярева (Викулова) Евдокея Стахеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярева (Викулова) Евдокея Стахеевна

Дегтярева (Викулова) Евдокея Стахеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1897

Дата смерти

05.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897

Отец: Викулов Стахий Петрович

Мать: Викулова Агриппена Трифоновна

Бракосочетание
27.05.1918

Муж: Дегтярев Федор Зотиевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дегтярёв Леонид Федорович

Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич

Рождение ребёнка
13.11.1922

Сын: Дегтярёв Александр Федорович

Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич

Рождение ребёнка
07.01.1925

Сын: Дегтярёв Виталий Федорович

Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дегтярёв Венедикт Федорович

Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Смирнова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Дегтярёв Иван Федорович

Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич

Смерть
05.12.1953
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close