Дегтярева (Викулова) Евдокея Стахеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1897
Дата смерти05.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897
Бракосочетание
27.05.1918
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дегтярёв Леонид Федорович
Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич
Рождение ребёнка
13.11.1922
Сын: Дегтярёв Александр Федорович
Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич
Рождение ребёнка
07.01.1925
Сын: Дегтярёв Виталий Федорович
Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дегтярёв Венедикт Федорович
Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Смирнова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Дегтярев Федор Зотиевич
Смерть
05.12.1953