Дегтярёв Виталий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Виталий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1925

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925

Отец: Дегтярев Федор Зотиевич

Мать: Дегтярева Евдокея Стахеевна

Рождение ребёнка
18.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтярёва Лидия

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Лидия

Смерть
2012
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