Дегтярёв Виталий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1925
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925
Рождение ребёнка
18.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтярёва Лидия
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дегтярёва Лидия
Смерть
2012