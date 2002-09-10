Дегтярёва (Мягкова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти10.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярёв Виталий Федорович
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2002