Дегтярёва (Мягкова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Мягкова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

10.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярёв Виталий Федорович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Виталий Федорович

Смерть
10.09.2002
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