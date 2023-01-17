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Дегтярев Федор Зотиевич

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

01.02.1897

Дата смерти

21.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1897

Отец: Дегтярев Зотик Андреевич

Мать: Дегтярева Анна Родионова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
27.05.1918

Жена: Дегтярева Евдокея Стахеевна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дегтярёв Леонид Федорович

Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна

Рождение ребёнка
13.11.1922

Сын: Дегтярёв Александр Федорович

Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна

Рождение ребёнка
07.01.1925

Сын: Дегтярёв Виталий Федорович

Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дегтярёв Венедикт Федорович

Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Смирнова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Дегтярёв Иван Федорович

Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна

Военная служба
Неизвестно
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
21.04.1943
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область, Россия
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