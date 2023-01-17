Дегтярев Федор Зотиевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1897
Дата смерти21.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1897
Отец: Дегтярев Зотик Андреевич
Мать: Дегтярева Анна Родионова
Бракосочетание
27.05.1918
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дегтярёв Леонид Федорович
Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна
Рождение ребёнка
13.11.1922
Сын: Дегтярёв Александр Федорович
Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна
Рождение ребёнка
07.01.1925
Сын: Дегтярёв Виталий Федорович
Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дегтярёв Венедикт Федорович
Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Смирнова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Дегтярева Евдокея Стахеевна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
21.04.1943
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область, Россия