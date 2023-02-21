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Дегтярев Зотик Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1869

Дата смерти

24.07.1923

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1869

Отец: Андрей

Мать: Александра Алексеева

Бракосочетание
26.05.1895

Жена: Дегтярева Анна Родионова

Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Дегтярев Федор Зотиевич

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Дегтярев Павел Зотиевич

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Смирнова Анна Зотиевна

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова

Рождение ребёнка
26.12.1904

Дочь: Апполинария Зотиевна

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова

Бракосочетание
После 1905

Жена: Мария

Рождение ребёнка
16.03.1908

Дочь: Лидия Зотиевна

Мать ребёнка: Мария

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Смирнова Павла Зотиевна

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова

Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Дегтярев Николай Зотиевич

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
24.07.1923
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
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