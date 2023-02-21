Дегтярев Зотик Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1869
Дата смерти24.07.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1869
Отец: Андрей
Мать: Александра Алексеева
Бракосочетание
26.05.1895
Жена: Дегтярева Анна Родионова
Рождение ребёнка
01.02.1897
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова
Рождение ребёнка
04.03.1899
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Смирнова Анна Зотиевна
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: Апполинария Зотиевна
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова
Бракосочетание
После 1905
Жена: Мария
Рождение ребёнка
16.03.1908
Дочь: Лидия Зотиевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Смирнова Павла Зотиевна
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова
Рождение ребёнка
06.01.1912
Сын: Дегтярев Николай Зотиевич
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Родионова
Смерть
24.07.1923