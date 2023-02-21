Дегтярева (Дегтярева) Анна Родионова
Место рожденияд. Козицина
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Родион
д. Козицина
Бракосочетание
26.05.1895
Рождение ребёнка
01.02.1897
Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич
Рождение ребёнка
04.03.1899
Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Смирнова Анна Зотиевна
Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: Апполинария Зотиевна
Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Смирнова Павла Зотиевна
Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич
Рождение ребёнка
06.01.1912
Сын: Дегтярев Николай Зотиевич
Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич
Смерть
После 1923
Причина смерти: Медицинская проблема