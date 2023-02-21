Дегтярева (Дегтярева) Анна Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Дегтярева) Анна Родионова

Место рождения

д. Козицина

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Родион

Мать: не указана

д. Козицина
Бракосочетание
26.05.1895

Муж: Дегтярев Зотик Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Дегтярев Федор Зотиевич

Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Дегтярев Павел Зотиевич

Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Смирнова Анна Зотиевна

Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич

Рождение ребёнка
26.12.1904

Дочь: Апполинария Зотиевна

Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Смирнова Павла Зотиевна

Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич

Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Дегтярев Николай Зотиевич

Отец ребёнка: Дегтярев Зотик Андреевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
После 1923
Причина смерти: Медицинская проблема
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