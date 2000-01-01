Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти26.04.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Дегтярев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
27.12.1869
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Рождение ребёнка
24.10.1874
Сын: Дегтярев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Александра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Алексеева
Смерть
26.04.1883