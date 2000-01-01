Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

26.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Акинфей

Мать: Епистимья

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дегтярев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Рождение ребёнка
27.12.1869

Сын: Дегтярев Зотик Андреевич

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Рождение ребёнка
24.10.1874

Сын: Дегтярев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Александра Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексеева

Смерть
26.04.1883
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