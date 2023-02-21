Дегтярев Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1874

Отец: Андрей

Мать: Александра Алексеева

Смерть
Неизвестно
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