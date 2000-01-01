Александра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дегтярев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
27.12.1869

Сын: Дегтярев Зотик Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
24.10.1874

Сын: Дегтярев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Смерть
Неизвестно
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