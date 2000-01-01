Александра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Дегтярев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
27.12.1869
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
24.10.1874
Сын: Дегтярев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Смерть
Неизвестно