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Викулова Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Викулов Михаил Петров

Отец ребёнка: Викулов Петр

Рождение ребёнка
22.10.1866

Сын: Викулов Стахий Петров

Отец ребёнка: Викулов Петр

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Место рождения -предположительно
Рождение ребёнка
15.05.1868

Сын: Викулов Иван Петров

Отец ребёнка: Викулов Петр

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.08.1869

Сын: Викулов Павел Петров

Отец ребёнка: Викулов Петр

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.03.1872

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Викулов Петр

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.07.1873

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Викулов Петр

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.08.1874

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Викулов Петр

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.01.1877

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.10.1879

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.10.1883

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1916
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