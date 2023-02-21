Викулова Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Викулов Петр
Рождение ребёнка
22.10.1866
Отец ребёнка: Викулов Петр
Место рождения -предположительно
Рождение ребёнка
15.05.1868
Сын: Викулов Иван Петров
Отец ребёнка: Викулов Петр
Рождение ребёнка
16.08.1869
Сын: Викулов Павел Петров
Отец ребёнка: Викулов Петр
Рождение ребёнка
04.03.1872
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Викулов Петр
Рождение ребёнка
28.07.1873
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Викулов Петр
Рождение ребёнка
11.08.1874
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Викулов Петр
Рождение ребёнка
25.01.1877
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.10.1879
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1883
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1916