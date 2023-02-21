Викулов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1865
Отец: Викулов Петр
Мать: Викулова Анна Григорьева
Бракосочетание
18.05.1883
Жена: Викулова Анна Артемиева
Рождение ребёнка
27.06.1886
Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева
Рождение ребёнка
20.04.1888
Сын: Викулов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева
Рождение ребёнка
01.12.1889
Сын: Викулов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева
Рождение ребёнка
04.05.1894
Сын: Викулов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева
Рождение ребёнка
28.10.1905
Дочь: Апполинария Михайловна
Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно