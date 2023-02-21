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Викулов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Викулов Петр

Мать: Викулова Анна Григорьева

Бракосочетание
18.05.1883

Жена: Викулова Анна Артемиева

Рождение ребёнка
27.06.1886

Сын: Викулов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева

Рождение ребёнка
20.04.1888

Сын: Викулов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева

Рождение ребёнка
01.12.1889

Сын: Викулов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева

Рождение ребёнка
04.05.1894

Сын: Викулов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева

Рождение ребёнка
28.10.1905

Дочь: Апполинария Михайловна

Мать ребёнка: Викулова Анна Артемиева

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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