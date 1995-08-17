Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна

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Место рождения

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.10.1912 ст.

Дата смерти

17.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1912 ст.

Отец: Глухов Герасим Степанович

Мать: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1931

Дочь: Гришкина Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Минеевич

Рождение ребёнка
20.09.1937

Дочь: Дедловских Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Минеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Минеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Тимофей Минеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.08.1995
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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