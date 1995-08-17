Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1912 ст.
Дата смерти17.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
28.11.1931
Дочь: Гришкина Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Минеевич
Рождение ребёнка
20.09.1937
Дочь: Дедловских Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Минеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Минеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.08.1995
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область