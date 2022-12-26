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Коровин Тимофей Минеевич

Место рождения

Минеевка, Чаинский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Коровин Миней

Мать: не указана

Минеевка, Чаинский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна

Рождение ребёнка
28.11.1931

Дочь: Гришкина (Коровина) Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна

Рождение ребёнка
20.09.1937

Дочь: Дедловских (Коровина) Зоя Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна

Смерть
1943

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