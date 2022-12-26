Коровин Тимофей Минеевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Коровин Миней
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна
Рождение ребёнка
28.11.1931
Дочь: Гришкина (Коровина) Зинаида Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна
Рождение ребёнка
20.09.1937
Дочь: Дедловских (Коровина) Зоя Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина (Глухова) Елизавета Герасимовна
Смерть
1943