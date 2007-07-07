Гришкина (Коровина) Зинаида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1931
Дата смерти07.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1931
Рождение ребёнка
19.10.1951
Дочь: Ни Светлана Ильинична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришкин Виталий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.2007