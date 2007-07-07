Гришкина (Коровина) Зинаида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришкина (Коровина) Зинаида Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1931

Дата смерти

07.07.2007

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1931

Отец: Коровин Тимофей Минеевич

Мать: Коровина Елизавета Герасимовна

Рождение ребёнка
19.10.1951

Дочь: Ни Светлана Ильинична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришкин Виталий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.2007
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