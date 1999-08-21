Дедловских (Коровина) Зоя Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1937
Дата смерти21.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937
Рождение ребёнка
12.07.1966
Сын: Дедловских Александр Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.08.1999