Дедловских (Коровина) Зоя Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедловских (Коровина) Зоя Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1937

Дата смерти

21.08.1999

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937

Отец: Коровин Тимофей Минеевич

Мать: Коровина Елизавета Герасимовна

Рождение ребёнка
12.07.1966

Сын: Дедловских Александр Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.08.1999
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