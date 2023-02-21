Дедловских Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедловских Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1966

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дедловских Зоя Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2012
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