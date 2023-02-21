Дедловских Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1966
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2012