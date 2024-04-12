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Пикин Евфимий Исидорович

Место рождения

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

18.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1879 ст.

Отец: Пикин Исидор Никифорович

Мать: Пикина Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Крещение
21.01.1879 ст.
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1909 ст.

Сын: Пикин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Пикина Елена Трофимовна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1911 ст.

Дочь: Пикина Анна Евфимовна

Мать ребёнка: Пикина Елена Трофимовна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина Елена Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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