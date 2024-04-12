Пикин Евфимий Исидорович
Место рождения
Дата рождения18.01.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1879 ст.
Отец: Пикин Исидор Никифорович
Мать: Пикина Ирина Григорьевна
Крещение
21.01.1879 ст.
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Пикина Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
18.02.1911 ст.
Дочь: Пикина Анна Евфимовна
Мать ребёнка: Пикина Елена Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикина Елена Трофимовна
Смерть
Неизвестно