Пикина (Скачкова) Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Пикин Евфимий Исидорович
Рождение ребёнка
18.02.1911 ст.
Дочь: Пикина Анна Евфимовна
Отец ребёнка: Пикин Евфимий Исидорович
Восприемник
29.04.1912 ст.
Восприемница младенца Георгия Соинской волости, деревни Максимцево крестьянина Егора Михайлова и законной жены его Марии Исидоровой, рожденного 23.04.1912. Второй восприемник Константин Исидоров.
Восприемник
09.02.1914 ст.
Восприемница младенца Феодосия Соинской волости, деревни Максимцево крестьянина Евфимия Леонова и законной жены его Евдокии Николаевой, рожденного 05.02.1914.
Смерть
Неизвестно