Пикина (Скачкова) Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина (Скачкова) Елена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Евфимий Исидорович

Рождение ребёнка
15.04.1909 ст.

Сын: Пикин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Пикин Евфимий Исидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1911 ст.

Дочь: Пикина Анна Евфимовна

Отец ребёнка: Пикин Евфимий Исидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Восприемник
29.04.1912 ст.
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Восприемница младенца Георгия Соинской волости, деревни Максимцево крестьянина Егора Михайлова и законной жены его Марии Исидоровой, рожденного 23.04.1912. Второй восприемник Константин Исидоров.
Восприемник
09.02.1914 ст.
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Восприемница младенца Феодосия Соинской волости, деревни Максимцево крестьянина Евфимия Леонова и законной жены его Евдокии Николаевой, рожденного 05.02.1914.
Смерть
Неизвестно

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