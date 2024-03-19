Пикин Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения15.04.1909 ст.
Дата смертиПосле 20.08.1941
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1909 ст.
Отец: Пикин Евфимий Исидорович
Мать: Пикина Елена Трофимовна
Крещение
19.04.1909 ст.
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Восприемники: деревни Максимцева Крестьянин Иван Иванов и деревни Бордина крестьянка Дария Трофимова
Осуждение
28.06.1927
17668. Пикин Александр Ефимов., 19 л., Себежск. у., Пушкинск. в., д. Максимцево. Псковск. Г. С. Ст. 136, л. с. 10 л., п. п. 5 л. 28 июня 1927. 136. Умышленное убийство, совершенное: а) из корысти, рев... Показать все
Смерть
После 20.08.1941
Прорпал без вести
Попал в плен (военное)
С 21.08.1941
Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Финский лагерь военнопленных