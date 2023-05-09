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Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Терентьевич

Мать: не указана

В метрической записи о браке место рождения указано: Соинской волости Поддубского общества деревня Шлопочиха. Возраст не указан.
Бракосочетание
25.05.1875 ст.

Муж: Пикин Исидор Никифорович

Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1879 ст.

Сын: Пикин Евфимий Исидорович

Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пикин Никандр Сидорович

Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1889 ст.

Сын: Пикин Константин Сидорович

Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Борис Исидорович

Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Исидоровна

Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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