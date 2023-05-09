Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Терентьевич
Мать: не указана
В метрической записи о браке место рождения указано: Соинской волости Поддубского общества деревня Шлопочиха. Возраст не указан.
Бракосочетание
25.05.1875 ст.
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Пикин Георгий (Егор) Сидорович
Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович
Рождение ребёнка
18.01.1879 ст.
Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович
Рождение ребёнка
22.05.1889 ст.
Сын: Пикин Константин Сидорович
Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Исидоровна
Отец ребёнка: Пикин Исидор Никифорович
Смерть
Неизвестно