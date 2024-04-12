(Пикина) Мария Исидоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пикин Исидор Никифорович
Мать: Пикина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Сын: Стефан Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.
Сын: Роман Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Михайлович
Рождение ребёнка
29.10.1909 ст.
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1912
Сын: Георгий Егорович
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно