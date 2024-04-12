(Пикина) Мария Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пикина) Мария Исидоровна

(Пикина) Мария Исидоровна

Место рождения

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пикин Исидор Никифорович

Мать: Пикина Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Сын: Стефан Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Михайлович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.

Сын: Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Михайлович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1909 ст.

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Михайлович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1912

Сын: Георгий Егорович

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Михайлович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий (Егор) Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close