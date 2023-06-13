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Пикин Исидор Никифорович

Место рождения

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пикин Никифор

Мать: не указана

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Борис Исидорович

Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пикина) Мария Исидоровна

Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
25.05.1875 ст.

Жена: Пикина Ирина Григорьевна

Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Пикин Георгий (Егор) Сидорович

Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1879 ст.

Сын: Пикин Евфимий Исидорович

Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пикин Никандр Сидорович

Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1889 ст.

Сын: Пикин Константин Сидорович

Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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