Пикин Исидор Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пикин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пикина) Мария Исидоровна
Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна
Бракосочетание
25.05.1875 ст.
Жена: Пикина Ирина Григорьевна
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Пикин Георгий (Егор) Сидорович
Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
18.01.1879 ст.
Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.05.1889 ст.
Сын: Пикин Константин Сидорович
Мать ребёнка: Пикина Ирина Григорьевна
Смерть
Неизвестно