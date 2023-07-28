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Пикин Борис Исидорович

Место рождения

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пикин Исидор Никифорович

Мать: Ирина Григорьевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.

Дочь: Пикина Наталия Борисовна

Мать ребёнка: Пикина Татьяна Андреевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пикин Иван Борисович

Мать ребёнка: Пикина Татьяна Андреевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно