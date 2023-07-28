Пикин Борис Исидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пикин Исидор Никифорович
Мать: Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.
Дочь: Пикина Наталия Борисовна
Мать ребёнка: Пикина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пикин Иван Борисович
Мать ребёнка: Пикина Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикина Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно