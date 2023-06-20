Пикина Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.
Дочь: Пикина Наталия Борисовна
Отец ребёнка: Пикин Борис Исидорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пикин Иван Борисович
Отец ребёнка: Пикин Борис Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно