Пикина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1912 ст.

Дочь: Пикина Наталия Борисовна

Отец ребёнка: Пикин Борис Исидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пикин Иван Борисович

Отец ребёнка: Пикин Борис Исидорович

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Борис Исидорович

Смерть
Неизвестно
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