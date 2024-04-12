Пикина Анна Евфимовна
Место рождения
Дата рождения18.02.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1911 ст.
Отец: Пикин Евфимий Исидорович
Мать: Пикина Елена Трофимовна
Крещение
20.02.1911 ст.
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Восприемники: деревни Максимцева крестьянин Георгий Михайлов и деревни Бородина крестьянка Дария Трофимова.
Смерть
Неизвестно