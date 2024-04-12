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Пикина Анна Евфимовна

Место рождения

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

18.02.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1911 ст.

Отец: Пикин Евфимий Исидорович

Мать: Пикина Елена Трофимовна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Крещение
20.02.1911 ст.
Яссы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Восприемники: деревни Максимцева крестьянин Георгий Михайлов и деревни Бородина крестьянка Дария Трофимова.
Смерть
Неизвестно
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