Погребняк Аникей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1900
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1900
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бондаренко Екатерина Аникеевна
Мать ребёнка: Оксана Аникеевна
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1933
Сын: Погребняк Николай Аникеевич
Мать ребёнка: Оксана Аникеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ромашова Матрёна (Матрона) Аникеевна
Мать ребёнка: Оксана Аникеевна
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1939
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1941
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1944
Сын: Погребняк Михаил Аникеевич
Мать ребёнка: Оксана Аникеевна
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1947
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погребняк Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксана Аникеевна
Смерть
1987