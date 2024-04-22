Погребняк Аникей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк Аникей Игнатьевич

Место рождения

Яцюки, Київська область

Дата рождения

05.11.1900

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1900

Отец: Погребняк Игнат Гавриилович

Мать: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бондаренко Екатерина Аникеевна

Мать ребёнка: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1933

Сын: Погребняк Николай Аникеевич

Мать ребёнка: Оксана Аникеевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ромашова Матрёна (Матрона) Аникеевна

Мать ребёнка: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1944

Сын: Погребняк Михаил Аникеевич

Мать ребёнка: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребняк Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана Аникеевна

Смерть
1987
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