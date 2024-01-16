Ромашова (Погребняк) Матрёна (Матрона) Аникеевна
Место рожденияд.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Дата рождения1936
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Погребняк Аникей Игнатьевич
Мать: Оксана Аникеевна
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ромашов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ромашов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ромашов Петр
Смерть
1993