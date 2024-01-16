Ромашова (Погребняк) Матрёна (Матрона) Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашова (Погребняк) Матрёна (Матрона) Аникеевна

Ромашова (Погребняк) Матрёна (Матрона) Аникеевна

Место рождения

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край

Дата рождения

1936

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Погребняк Аникей Игнатьевич

Мать: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромашов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромашов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашов Петр

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close