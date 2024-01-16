(Дузинская) Оксана Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дузинская) Оксана Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дузинский Аникей Николаевич

Мать: Дузинская Феодосья Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бондаренко Екатерина Аникеевна

Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1933

Сын: Погребняк Николай Аникеевич

Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ромашова Матрёна (Матрона) Аникеевна

Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1944

Сын: Погребняк Михаил Аникеевич

Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребняк Аникей Игнатьевич

Смерть
1951
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