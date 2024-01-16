(Дузинская) Оксана Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бондаренко Екатерина Аникеевна
Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1933
Сын: Погребняк Николай Аникеевич
Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ромашова Матрёна (Матрона) Аникеевна
Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1939
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1941
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1944
Сын: Погребняк Михаил Аникеевич
Отец ребёнка: Погребняк Аникей Игнатьевич
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
1947
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951