Бондаренко (Погребняк) Екатерина Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Погребняк) Екатерина Аникеевна

Место рождения

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Погребняк Аникей Игнатьевич

Мать: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Григорий

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Григорий

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Григорий

Смерть
2000

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