Бондаренко (Погребняк) Екатерина Аникеевна
Место рожденияд.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Дата рождения1928
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Погребняк Аникей Игнатьевич
Мать: Оксана Аникеевна
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондаренко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Смерть
2000