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Погребняк Михаил Аникеевич

Место рождения

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край

Дата рождения

1944

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Погребняк Аникей Игнатьевич

Мать: Оксана Аникеевна

д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
28.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
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