Погребняк Михаил Аникеевич
Место рожденияд.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Дата рождения1944
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Погребняк Аникей Игнатьевич
Мать: Оксана Аникеевна
д.Малый Башкир Краснотуранский р-он Красноярский край
Рождение ребёнка
28.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2010