Погребняк Игнат Гавриилович
Место рождения
Дата рождения30.01.1858
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1858
Отец: Погребняк Гаври (И) Л
Мать: Погребняк Серафима
Рождение ребёнка
?.08.1888
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна
Рождение ребёнка
25.10.1888
Сын: Погребняк Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна
Рождение ребёнка
10.11.1889
Сын: Погребняк Родион Игнатьевич
Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна
Рождение ребёнка
06.05.1895
Сын: Погребняк Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна
Рождение ребёнка
16.12.1898
Сын: Погребняк Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна
Рождение ребёнка
05.11.1900
Сын: Погребняк Аникей Игнатьевич
Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Луцик Меланья Игнатьевна
Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Зарубенко Фёкла Игнатьевна
Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938