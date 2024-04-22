Погребняк Игнат Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк Игнат Гавриилович

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Место рождения

Яцюки, Київська область

Дата рождения

30.01.1858

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1858

Отец: Погребняк Гаври (И) Л

Мать: Погребняк Серафима

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
?.08.1888

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
25.10.1888

Сын: Погребняк Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
10.11.1889

Сын: Погребняк Родион Игнатьевич

Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
06.05.1895

Сын: Погребняк Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
16.12.1898

Сын: Погребняк Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
05.11.1900

Сын: Погребняк Аникей Игнатьевич

Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Луцик Меланья Игнатьевна

Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зарубенко Фёкла Игнатьевна

Мать ребёнка: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребняк Наталья Логиновна

Смерть
1938
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