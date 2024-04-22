Луцик (Погребняк) Меланья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцик (Погребняк) Меланья Игнатьевна

Место рождения

Яцюки, Київська область

Дата рождения

1904

Дата смерти

07.01.1993

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1857 г.р.

Муж

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Погребняк Игнат Гавриилович

Мать: Погребняк Наталья Логиновна

Яцюки, Київська область
Рождение ребёнка
14.12.1930

Сын: Луцик Иван Александрович

Отец ребёнка: Луцик Александр Петрович

Судовая Вишня, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луцик Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луцик Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцик Александр Петрович

Смерть
07.01.1993
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