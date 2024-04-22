Луцик (Погребняк) Меланья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти07.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
14.12.1930
Отец ребёнка: Луцик Александр Петрович
Судовая Вишня, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луцик Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луцик Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1993