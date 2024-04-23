Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1900
Дата смерти25.04.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1900
Отец: Яковлев Антон
Мать: (Фёдорова) Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абрамова) Нина
Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов (Микулай) Николай
Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Абрамова) Ольга
Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Рождение ребёнка
17.08.1927
Дочь: (Димитриева Абрамова) Евдокия (Юля) Димитриевна
Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Рождение ребёнка
09.11.1928
Сын: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)
Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Рождение ребёнка
13.12.1937
Дочь: (Абрамова) Зоя Димитриевна
Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Смерть
25.04.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно