Абрамова (Антонова) Домна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1900

Дата смерти

25.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1900

Отец: Яковлев Антон

Мать: (Фёдорова) Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абрамова) Нина

Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов (Микулай) Николай

Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Абрамова) Ольга

Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Рождение ребёнка
17.08.1927

Дочь: (Димитриева Абрамова) Евдокия (Юля) Димитриевна

Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Рождение ребёнка
09.11.1928

Сын: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)

Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Рождение ребёнка
13.12.1937

Дочь: (Абрамова) Зоя Димитриевна

Отец ребёнка: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Смерть
25.04.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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