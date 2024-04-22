(Фёдорова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фёдорова) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Григорий

Отец ребёнка: Яковлев Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Гордей

Отец ребёнка: Яковлев Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Антон

Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Отец ребёнка: Яковлев Антон

Смерть
Неизвестно

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