(Фёдорова) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Григорий
Отец ребёнка: Яковлев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Гордей
Отец ребёнка: Яковлев Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Антон
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Отец ребёнка: Яковлев Антон
Смерть
Неизвестно