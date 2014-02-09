Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)
Место рожденияНовые Яхакасы
Дата рождения09.11.1928
Дата смерти09.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928
Рождение ребёнка
31.10.1960
Дочь: Давыдова (Абрамова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Абрамова (Захарова) Александра Сидоровна
Рождение ребёнка
06.11.1963
Мать ребёнка: Абрамова (Захарова) Александра Сидоровна
Смерть
09.02.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость