Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)

Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)

avatar

Место рождения

Новые Яхакасы

Дата рождения

09.11.1928

Дата смерти

09.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928

Отец: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Мать: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Рождение ребёнка
31.10.1960

Дочь: Давыдова (Абрамова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Абрамова (Захарова) Александра Сидоровна

Рождение ребёнка
06.11.1963

Сын: Абрамов Иван Иванович

Мать ребёнка: Абрамова (Захарова) Александра Сидоровна

Смерть
09.02.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.