Абрамова (Захарова) Александра Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова (Захарова) Александра Сидоровна

Абрамова (Захарова) Александра Сидоровна

avatar

Место рождения

Чувашия, с.Бурдасы

Дата рождения

13.10.1932

Дата смерти

18.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1932

Отец: Захаров(Свининов) Сидор Захарович

Мать: Захарова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
31.10.1960

Дочь: Давыдова (Абрамова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)

Рождение ребёнка
06.11.1963

Сын: Абрамов Иван Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)

Смерть
18.01.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.