Абрамова (Захарова) Александра Сидоровна
Место рожденияЧувашия, с.Бурдасы
Дата рождения13.10.1932
Дата смерти18.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1932
Рождение ребёнка
31.10.1960
Дочь: Давыдова (Абрамова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)
Рождение ребёнка
06.11.1963
Отец ребёнка: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)
Смерть
18.01.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно