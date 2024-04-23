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Абрамов Иван Иванович

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Место рождения

Новые Яхакасы

Дата рождения

06.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963

Отец: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)

Мать: Абрамова (Захарова) Александра Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Абрамова (Колбасова) Фаина Алексеевна

Родилась днём, точное время неизвестно
Военная служба
09.11.1981
Бракосочетание
01.01.1990

Жена: Абрамова (Колбасова) Фаина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.09.1990

Дочь: Андреева (Абрамова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Абрамова (Колбасова) Фаина Алексеевна

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