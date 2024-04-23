Абрамов Иван Иванович
Место рожденияНовые Яхакасы
Дата рождения06.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Абрамова (Колбасова) Фаина Алексеевна
Родилась днём, точное время неизвестно
Военная служба
09.11.1981
Бракосочетание
01.01.1990
Рождение ребёнка
17.09.1990
Дочь: Андреева (Абрамова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Абрамова (Колбасова) Фаина Алексеевна