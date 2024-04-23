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Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

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Место рождения

Чувашия, д.Новые Яхакасы

Дата рождения

03.09.1903

Дата смерти

21.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903

Отец: Иванов Абрам

Мать: (Ефимова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абрамова) Нина

Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов (Микулай) Николай

Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Абрамова) Ольга

Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Рождение ребёнка
17.08.1927

Дочь: (Димитриева Абрамова) Евдокия (Юля) Димитриевна

Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Рождение ребёнка
09.11.1928

Сын: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)

Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Рождение ребёнка
13.12.1937

Дочь: (Абрамова) Зоя Димитриевна

Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Военная служба
25.07.1941
Смерть
21.11.1960
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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