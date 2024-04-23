Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Место рожденияЧувашия, д.Новые Яхакасы
Дата рождения03.09.1903
Дата смерти21.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903
Отец: Иванов Абрам
Мать: (Ефимова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абрамова) Нина
Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов (Микулай) Николай
Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Абрамова) Ольга
Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Рождение ребёнка
17.08.1927
Дочь: (Димитриева Абрамова) Евдокия (Юля) Димитриевна
Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Рождение ребёнка
09.11.1928
Сын: Абрамов Иван Димитриевич (Мĕтри Ваньки)
Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Рождение ребёнка
13.12.1937
Дочь: (Абрамова) Зоя Димитриевна
Мать ребёнка: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Военная служба
25.07.1941
Смерть
21.11.1960
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно