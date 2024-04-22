Иванов Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Иваньук

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урине (Ирина)

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалук

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уляк Владимир

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария

Рождение ребёнка
03.09.1903

Сын: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария

Смерть
Неизвестно

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