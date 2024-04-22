Иванов Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Иваньук
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урине (Ирина)
Мать ребёнка: (Ефимова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: (Ефимова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалук
Мать ребёнка: (Ефимова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уляк Владимир
Мать ребёнка: (Ефимова) Мария
Рождение ребёнка
03.09.1903
Сын: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Мать ребёнка: (Ефимова) Мария
Смерть
Неизвестно