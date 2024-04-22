(Ефимова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урине (Ирина)

Отец ребёнка: Иванов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Иванов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалук

Отец ребёнка: Иванов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уляк Владимир

Отец ребёнка: Иванов Абрам

Рождение ребёнка
03.09.1903

Сын: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Отец ребёнка: Иванов Абрам

Смерть
Около 1946

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