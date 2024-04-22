(Ефимова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урине (Ирина)
Отец ребёнка: Иванов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Иванов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалук
Отец ребёнка: Иванов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уляк Владимир
Отец ребёнка: Иванов Абрам
Рождение ребёнка
03.09.1903
Сын: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)
Отец ребёнка: Иванов Абрам
Смерть
Около 1946