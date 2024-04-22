Абрамов (Микулай) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов (Микулай) Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Димитрий Абрамович (Мĕтри)

Мать: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Анна

Рождение ребёнка
14.11.1965

Сын: Абрамов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова Анна

Рождение ребёнка
02.01.1973

Дочь: Захарова (Абрамов) Людмила

Мать ребёнка: Абрамова Анна

Смерть
Неизвестно

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