Абрамов (Микулай) Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Анна
Рождение ребёнка
14.11.1965
Сын: Абрамов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова Анна
Рождение ребёнка
02.01.1973
Дочь: Захарова (Абрамов) Людмила
Мать ребёнка: Абрамова Анна
Смерть
Неизвестно