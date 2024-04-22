Абрамова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов (Микулай) Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов (Микулай) Николай

Рождение ребёнка
14.11.1965

Сын: Абрамов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов (Микулай) Николай

Рождение ребёнка
02.01.1973

Дочь: Захарова (Абрамов) Людмила

Отец ребёнка: Абрамов (Микулай) Николай

Смерть
Неизвестно

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