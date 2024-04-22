Абрамова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова (Абрамов) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов (Микулай) Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1965
Сын: Абрамов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Абрамов (Микулай) Николай
Рождение ребёнка
02.01.1973
Дочь: Захарова (Абрамов) Людмила
Отец ребёнка: Абрамов (Микулай) Николай
Смерть
Неизвестно